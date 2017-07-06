郝柏村大陆发声：研究抗战应有学术良知

（联合早报网讯）台湾前行政院长郝柏村今天在江苏省南京市举行的“中华民族抗日战争史”学术研讨会上说，研究抗战要站在全中华民族和学术良知的立场，而不是某一党派或个人立场。

台湾中央社报道，这场研讨会由两岸民间单位中华民族抗日战争纪念协会及中国抗日战争史学会主办。

主办单位表示，这是2015年时任台湾总统马英九与中国大陆国家主席习近平“马习会”达成共识之一的具体落实，也就是支持、鼓励两岸史学界“共用史料，共写史书，共同弘扬抗战精神”。

郝柏村在开幕式中致词表示，以抗战老兵的身份建议研究抗战要有几个基本的立场。

一是站在全中华民族的立场，而不是某一党派或某一个人的立场。二是站在学术良知的立场、不受任何政治情感因素影响。三是站在战略层次的立场。四是站在客观的立场，使年轻世代了解历史真相。最后还要站在对人类世界和平影响的立场，了解抗战和二次世界大战的关系。

郝柏村说，国共两党对日抗战都有贡献和牺牲，这是共同的光荣，要传递给世世代代。他说，八年抗战胜利使中国成为世界强国、得以成为联合国常任理事国。国共内战的前辈已经走进历史，年轻世代的政治包袱和情感已经淡化，现在双方研究抗战历史有更好的条件。

报道称，郝柏村近年积极走访中国大陆抗战遗址，呼吁还原真实的抗战历史。他2015年接受BBC中文网专访时曾说，大陆方面说中共和国民党是抗战共同的“中流砥柱”，并不是很公道的说法，“我想（国民党）正面战场占了95%，敌后战场最多只有5%”。

大陆国台办副主任龙明彪今天致词时说，回顾80年前七七事变后，“国共两党团结合作，正面战场和敌后战场相互配合”，共同抗击日本，当时被日本占领的台湾，也有很多人参加抗战。

龙明彪将抗战史和习近平提出的“中华民族的伟大复兴”连结，并重申大陆方面坚持“九二共识”的政治基础，坚决反对和遏制台独，愿和台湾人民一同维护两岸关系和平发展。

两岸退役将领、学者、师生共约300人参加此次研讨会。台湾有10名退役将领参加，除郝柏村外，还有前国防部副部长王文燮、前陆军总司令黄幸强、陈廷宠、李桢林等人。大陆方面有17名退役将领参加。

免费试阅14天