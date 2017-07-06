苏树林前副手蔡希有被“双开”

（联合早报网讯）今天上午，中纪委发布通报，中国中化集团公司原总经理，中石化股份公司原高级副总裁蔡希有被“双开”。

据长安街知事报道，蔡的落马时间是2016年2月6日，除夕的前一天。长安街知事APP当时推送过一篇文章《中石化三虎，过年终于在里面聚齐了》。

三虎中最早落马的是中石化原总经理王天普，今年1月他因贪污受贿罪被判处有期徒刑15年6个月。

另两虎，关系就紧密得多。苏树林落马3个多月后，蔡希有落马。苏树林被“双开”2天后，蔡希有被“双开”，两人均经历了超长的审查期。

长安街知事APP发现，蔡希有的任职经历与苏树林的高度相关的。苏到中石化任职的时间是2007年，离开的时间是2011年。这段时间，蔡的职务正是集团党组成员、股份公司高级副总裁，在一个班子里共事。

更为引人关注的是，两人的违纪行为高度相似。

苏树林严重违反政治纪律和政治规矩、组织纪律，打探巡视消息，在党内搞非组织活动，对抗组织审查；为了个人目的，置国家利益于不顾，无视组织原则，肆无忌惮地滥用职权、违规决策，造成国有资产巨额损失。

蔡希有严重违反政治纪律，干扰中央巡视工作，对抗组织审查；违反工作纪律，对下属公司违规开展业务造成巨额损失负有重要领导责任。

免费试阅14天