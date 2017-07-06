交行首席经济学家：房产税将分时分批逐步落地

（联合早报网讯）“目前各项房地产调控政策已几乎用到极致。长远来看，紧缩调控不能无限期持续，长效机制建设刻不容缓。在房地产税方面，预计未来将分时间批次、分具体方案逐步落地、区别执行。”中国交行首席经济学家连平5日在交银集团“2017年下半年宏观经济金融展望”发布会上展望下半年房地产政策时表示。

据经济参考报报道，连平称，随着房地产行业紧缩政策的出现和调控范围的扩容，市场需求趋于观望，市场成交增速大幅回落，房地产泡沫有所抑制。考虑到目前房地产库存总量仍在高位，且房地产部门杠杆率水平提升较快，加之房地产行业抗风险能力整体较弱，房地产泡沫风险仍需警惕。“未来需要重点关注的是房地产价格出现较大波动可能会引发的信用风险。”

连平预计，下半年房地产调控政策难有明显松动，对热点城市维持严厉，市场需求在政策高压下将趋于观望，成交同比回落态势延续；政策驱动下的三四线楼市还能维持阶段性稳增，对总体销售形成一定支撑。房企各主要融资渠道的限制或收紧，将使到位资金增速继续缩窄；其中按揭贷款规模和占比将双双下降，重点地区首套、二套房贷平均利率明显上调。在销售端的拖累和资金端的约束下，房地产投资增速将呈现“先扬后抑”局面，自二季度见顶回落步入下行阶段；但在土地购置和去库存政策的对冲下，开发投资增速下降将减缓，预计全年增速约5%左右。

展望未来的房地产政策，连平表示，房地产长效机制的研究和执行工作将加快推进。目前各项房地产调控政策已几乎用到极致，市场预期逐渐由疑问被引导向认同并习惯这种节奏。但长远来看，紧缩调控不能无限期持续，长效机制建设刻不容缓。在房地产税方面，预计未来将分时间批次、分具体方案逐步落地、区别执行。在住房制度方面，积极发展住房租赁市场，建立购租并举的住房制度。

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