大陆赴台生周泓旭间谍案今侦结起诉 

（联合早报网讯）台湾政治大学企业管理研究所毕业生周泓旭，涉嫌接受指示到台湾发展间谍组织，今天(6日)在台依违反“国家安全法”被起诉。

据台湾自由时报报道，台北地检署侦办首宗中国大陆学生间谍案，掌握政治大学企业管理研究所毕业生周泓旭涉嫌接受指示，到台发展间谍组织，还企图吸收一名外交部年轻资浅官员，诱使官员至日本交付外交机密资料未遂；北检历经约4个月侦查，今依违反“国家安全法”将周泓旭起诉。

据悉，29岁周泓旭来自中国辽宁省本溪市，早在98年就读浙江大学时，就曾来台于淡江大学担任交换学生数个月，101年9月再进入政大企研所就读，去年7月底毕业。

报道称，周男到案后否认是间谍，辩称只是和对象“聊聊天”，没有真的要行动，庭讯时他一派冷静镇定，希望能交保，自愿不请律师的他还略通台湾法律，询问“不是说可以去公安局定期报到吗？”意指愿意定期到派出所报到，以取代羁押。

但法院认为，周泓旭独自在台北租屋，无家人在台，有逃亡之虞，且是否还有在逃共犯、组织内情、有无涉及其他官员，都尚待查证，有串证之虞，因此于3月10日裁定羁押禁见，今年5月再向法院声请延押获准，今日侦结起诉。

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