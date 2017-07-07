休斯敦火箭队正式签约周琦 姚明之后第二人

（联合早报网讯）火箭队总经理达雷尔·莫雷(Daryl Morey)于当地时间6日正式宣布签约中国篮球选手周琦。继姚明之后，周琦成为第二位效力休斯顿球队的中国球员。

据中新网报道，休斯敦火箭队官网发布消息，莫雷表示，“我们认为姚明之后，周琦具有成为中国最佳篮球球员的潜质。我们很高兴他能加入火箭队。”据火箭队官网消息，2016年，周琦首次参加NBA选秀大会并夺得第二轮43顺位，被火箭队选中。

休斯敦当地媒体空间城市新闻网报道，周琦今年21岁，身高2米17。虽然身材不算壮实，但其防守能力和阻攻技术值得火箭队球迷关注。2016-2017赛季CBA联赛中，周琦场均出战33.8分钟，得到16分10个篮板2.3记盖帽，当选该赛季CBA最佳防守球员。

周琦在个人社交网站推特上发布消息表示，他已经和休斯敦火箭队的训练人员合作数月，为下赛季作准备。

据《休斯敦纪事报》网站文章，火箭队助教罗伊·罗杰斯(Roy Rogers)指出，周琦已经在数月的技术打磨、力量训练中变得结实。“他是一个年轻的球员。我们将帮助他变得更强壮。”

另据报道，火箭队将于当地时间7日晚上9时，在拉斯维加斯进行NBA夏季联赛的首场比赛。周琦有望在NBA赛场上演首秀。

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