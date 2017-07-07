雄安新区有望开挖两条运河直通北京天津

（联合早报网讯）河北省交通部门正研究论证在雄安新区建设京安运河、保天运河两条运河，分别通往北京和天津。其中京安运河约230公里，保天运河约200公里。

据澎湃新闻报道，事实上，2017年6月1日至2日，交通部规划研究院院长陈胜营一行便已到雄安新区就综合交通运输体系规划研究工作开展现场调研。河北省交通厅综规处、厅港航局、厅公路局、河北省水运工程规划设计院及河北省交通规划设计院有关负责人陪同调研。调研组一行对荣乌高速改线工程、荣固公路、徐新公路等新区公路及枢纽类项目以及京安运河、保天运河、白洋淀生态环境等水运及环保工程进行了现场踏勘。

值得一提的是，目前雄安新区并无“京安”、“保天”两条运河。7月6日，澎湃新闻从相关部门获悉，这两条运河尚处于前期论证阶段。

6月15日，河北省交通厅党组成员、厅港航局局长唐建新曾带队赴北京，与交通部规划研究院、中交水运规划设计院的领导和部分水运知名专家召开座谈会，就该厅编制的雄安新区水上交通规划初步方案进行了咨询和对接。唐建新指出，要尽快落实雄安新区水上交通规划近期、中期、远期方案，将三年滚动规划方案做好、做实，争取纳入交通部“十三五”规划雄安新区专章。

其实在历史上，保定经白洋淀到天津是有水路联通的。保定至天津的内河航运始于明清时期，从保定经府河至史称“九河入淀”的白洋淀，再向东经大清河汇入天津海河。《河北省航运史》中明确提到“大清河航程200公里”，《河北省志·交通志》也提到大清河航线天津至保定为200公里。

自明清以来数百年间，府河、白洋淀、大清河构筑起津保之间重要的内河航运通道。据统计，1906年（清光绪三十二年）进出天津的民船59604只，来自大清河的船只有21236只，占总量的35.6%。1860年《北京条约》签署后，天津被辟为通商口岸，津保之间航运贸易量与日俱增。直到20世纪60年代，津保之间的内河航运才因干旱、上游修建水库等原因逐渐干涸荒废。

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