长江干流部分江段、洞庭湖及其各支流已出峰回落

（联合早报网讯）记者7月6日从中国国家防总、水利部获悉：湖南洞庭湖城陵矶和湘江长沙站水位回落至保证水位以下；继沅江之后，湖南资水已全线降至警戒水位以下；西江水位也已全线回落。目前，长江干流洪峰已过汉口站，汉口以上长江干流、洞庭湖及其支流水位已出峰回落。

据人民日报报道，受近期强降水及上游来水影响，鄱阳湖和长江九江段先后超警戒水位，并且持续上涨。据水文监测信息，预计今年长江1号洪峰8日从江西九江过境，将进一步加大鄱阳湖区域防汛压力。目前，长江九江段及鄱阳湖的沿江滨湖地区已加大巡查力度，对各处防洪堤坝进行加固。江西省防总派出三个专家组分赴防汛重点地区巡查指导。

国家防总近日发出通知，要求长江中下游省份高度重视退水期堤防防守工作，加大巡堤查险力度，在江河水位未降至安全水位之前，堤防巡查防守和抢险人员不撤、设备不撤、力度不减，确保堤防安全。

据初步统计，截至7月5日，长江中下游超警堤段长6716公里。长江中下游湖北、湖南、江西、安徽、江苏等五省巡查防守和抢险共投入34.31万人，累计投入机械设备5218台，物料（土石方）17.94万立方米。目前重要堤防未发生溃口性重大险情，发生的其他险情均已及时得到有效控制。

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