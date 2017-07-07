医院：刘晓波肝功能恶化 停用索拉非尼及中药

（联合早报网讯）诺贝尔和平奖得主刘晓波留医的中国医科大学附属第一医院昨天多次发出关于刘病情的新闻稿，深夜最新一份报告指出，刘的肝功能恶化，停用索拉非尼及中药，至于外界提及美国和香港使用的PD-1及PD-L1免疫治疗，院方指有关疗法“尚无充足的临床证据，且患者肝功能恶化，不适合应用”。

据明报报道，这份最新病情报告指出，刘晓波因“右上腹痛伴发热2周”于上月7日入院。经过完整的检验、影像学检查及肝肿瘤穿刺活检，由国内专家组和医院专家联合会诊，诊断为原发性肝癌（低分化型），伴全身多处转移。在保肝治疗基础上患者服用国际、国内指南均推荐，目前证据最充分的索拉非尼（Sorafenib）治疗，同时服用具有抗肿瘤作用的中药。

不过﹐报告又指刘晓波近日腹水明显增多，肝功能恶化，病情明显进展。全国会诊专家组于7月5日再次为刘晓波会诊，认为刘属肝癌晚期，应以支持治疗为主，侵入性治疗如射频消融、介入栓塞及放疗均不适合应用，且刘的肝功能恶化，停用索拉非尼及中药，以免加重肝脏负担。

对于外界提及的PD-1及PD-L1免疫治疗，报告指这种单抗治疗肝癌尚无充足的临床证据，且患者肝功能恶化，不适合应用。报告亦指刘的左下肢小腿肌间静脉血栓形成，加用低分子肝素治疗，并获得家属对治疗风险的理解。

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