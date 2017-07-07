陆智库：美国把台湾当作牵制中国的一张牌

（联合早报网讯）中国大陆智库6日在华府公布研究报告指出，台湾问题的出现源自于美国对中国内政的干涉；中方认为美国始终将台湾问题当作牵制中国的一张牌。而在台海力量对比发生急剧变化，中国综合国力显著提升，台湾岛内政局动荡的情况下，美国的既定政策也面临巨大挑战。

据中时电子报报道，报告指出，百年来，中美首次在亚太出现利益的直接对撞。南中国海、朝鲜核武，台海等问题都可能成为中美冲突的导火线。

华府智库国际暨战略研究所(CSIS)6日举行美中关系研究报告发表会，美中双边学者专家分别就美中经济，政治，军事，亚太安全，全球治理提出研究观点。中方报告由傅莹和王缉思主编。

中方在报告中指出，中美关系正在经历过去三十多年来最深层次转型，两国对彼此的能力，意图和动向都难以做出明确判断，由此带来巨大的不适应和不确定感，中美关系也进入一种合作与竞争同时增强的“新常态”。

报告中说，中美两国近年虽透过对话控管分歧，但双边关系仍呈现较大脆弱性和战略误判的风险。中美之间的双向怀疑和不信任不但没有减轻，反而更多更深。国际秩序问题开始成为双方争论的焦点，这是过去所不曾有的。

在亚太安全上，中方报告分析，美国新政府上台后，近期有三大热点问题，中美双方无法回避，需要妥善处置。第一是台独问题，中方报告说，台湾关系到中国的领土完整，攸关中国的核心利益中国坚持不放弃武力遏止台独选项。

报告说，美国近三届政府都充分认识到台湾问题的敏感性和危险性，保持审慎态度，台海形势总体上保持稳定。但2016年上台的台湾民进党政权拒绝承认92共识，两岸关系正在经历新震荡。中国关注美国的对台政策，反对美国继续向台湾出售武器，反对美国在亚太区域安全版图的调整过程中，鼓励和支持“台湾角色”。

报告说，中国大陆对台湾的政策是争取以“一国两制”的方式实现两岸和平统一，只要台湾当局不好台独，大陆愿意继续推动两岸和解。

第二是南中国海问题，报告指出，中美两国需要及时和冷静地处理两国在南中国海的争执，并努力发展在南中国海地区有利于主权争议解决与各自关注得以有效应对的合作架构。

第三是朝鲜核问题。中方表示，“只制裁，不对话”的政策未能达到遏制朝鲜拥核目的。美韩在半岛频繁举行大规模联合军事演习，也只会加剧朝鲜半岛的对立情绪。同时，美一方面试图把责任推给中国，另一方面又鼓励韩部署萨德系统，严重损害在半岛无核化问题上联合应对的努力。

此外，在军事关系上，中方报告也指出，台独走向激化了中美军事对立。根据中方，美国不断提升对台关系，强化对台军售和在中国周边的军事部署，中国为反台独进行各项军事斗争准备，双方围绕台湾的军事互动，构成了互为潜在交战对手的军事关系基调。

中方报告强调，台湾是中国不惜动用武力也要坚定扞卫的核心利益。美国会通过的“2017国防授权法”中包括提升美台军事交往层级和坚持对台军售的内容，引起中国严重关切。

免费试阅14天