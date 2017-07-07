赖清德：我主张台湾独立 两岸关系是国际关系

（联合早报网讯）台南市长赖清德“亲中爱台”一说引发讨论，他今天接受电台专访时表示，“两岸关系其实是国际关系，看美国的态度就非常清楚”，美国政府把对台六个保证，与三个公报、台湾关系法并列同等重要，“所以（两岸）基本上是一个国际关系”。

据联合新闻网报道，赖清德还表示，决定国家未来，应以追求人民幸福为最大目标，而非在强权所划的圈子内打转，“中国并不可怕，可怕的是我们没有团结”。

赖清德今天上午接受电台主持人周玉蔻专访，对“亲中爱台”又有一番阐述。赖清德强调，他的立场很清楚，主张台湾独立，不管在任何职务上，这个立场、理想，都不会改变，但态度亲切、友善，策略灵活，求同存异、进行交流，希望经由交流，增进彼此了解。

赖清德表示，有关“亲中爱台”，是在台南市议会答复议员的反应式回答，不在计划内，完全没有政治目的，后来才完整回答媒体的询问。他自己虽是台南市长，但也是台湾人民的一分子，特别是应媒体询问或侨胞关心的提问，有责任讲出自己的看法。他认为应该好好去论述“亲中爱台”这四个字，避免误解。

赖清德表示，他的“台独”主张，务实地反映在三个层面：

第一，台湾是主权独立的国家，不会宣布台湾独立；

第二，应该壮大台湾；

第三，台湾应该“独立自主”，“独”就是台湾是主权独立国家，“立”就是经济立足台湾，展望全球，“自”是自由人权，“主”是落实民主。

被问到大陆国台办似不满意，赖清德表示，“我们不是在答考卷”，他的讲法是希望作一个平台，一方面修正了马英九的“倾中”及接受一个中国原则、僭越了人民决定自己国家未来前途的权利，一方面也反映了李登辉、陈水扁执政时期以台湾主体性为核心价值的精神，希望大家在这个平台团结。

“我一直认为不必急着答考卷”，赖清德说，不管是九二共识或冻结台独党纲，都是中国分化台湾的手段，他们这几年来很成功用“一个中国、九二共识”将台湾分裂为两半，又以各表、同表、是否签和平协议等，进一步再把中国国民党四分五裂；“要不要冻解台独党纲，也是在分化民进党”，逐步的目的就是要并吞台湾，“所以大家都不必抢答”。

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