海底隧道段连接工作完成　港珠澳大桥主体工程贯通

（联合早报网讯）港珠澳大桥海底隧道段的连接工作今日顺利完成，意味着这个被称为“超级工程”的跨海大桥主体工程全面实现贯通。

据星岛日报报道，早上10时，港珠澳大桥主体工程海底隧道贯通仪式在西人工岛隧道入口处举行，各方代表致辞后，嘉宾和记者乘坐电瓶车从西人工岛巡览海底隧道至东人工岛。

港珠澳大桥年底具备通车条件，届时从香港到珠海、澳门的陆路车程，将由现时的3.5小时缩短为半小时。

港珠澳大桥全长55公里，横跨伶仃洋海域，是世界最长的跨海大桥。大桥的隧道全长6.7公里，是世界最长的海底隧道，采用沉箱预制搭建。

目前，港珠澳大桥人工岛和海底隧道已进入最后冲刺阶段，大桥的桥面铺装工作基本完成，双向六车道的桥面看上去非常壮观。

整个港珠澳大桥的桥面铺装工作堪称世界范围里规模最大，铺装历时1年，总铺装面积达到70万平方米。西人工岛面积达10万平方米，是港珠澳大桥主体工程的两座大型人工岛之一。

目前，西人工岛的主体工程建设已经完成，正在进行附属工程第三期的建设，预计将在月底全部封顶建设完成。西人工岛连接着全长6.7公里的海底隧道，今天，隧道的贯通就标志着港珠澳大桥的主体工程完工。主体工程贯通后，还将进行一系列的基础设施建设。

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