空中上演全武行 西雅图飞北京班机返航

（联合早报网讯）美国达美航空（Delta Air Lines）一架由美国西雅图飞往北京的班机，因为一名乘客殴打空服员，在起飞45分钟后被迫返航。

这架编号129的达美航空班机在当地时间周四傍晚5时30分（新加坡时间周五上午8时30分）起飞。

西雅图-塔科马国际机场的发言人说，闹事的是头等舱的一名乘客，他在攻击一名空服员后遭其他乘客制服。飞机在飞行了大约45分钟后返航，并于当地时间晚上7时过后安全降陆。

闹事的男乘客过后被西雅图警方逮捕，美国联邦调查局据称正在协助警方展开调查

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