英媒全球民调：中国国际形象下降

（联合早报网讯）BBC国际台（BBCWorldService）开展的一项全球民调显示，国际社会对中国的印象整体下降，而中国人对其他国家的评价也有变化。

这项调查由BBC委托GlobeScan/PPC在2016年12月至2017年4月进行，来自五大洲19个国家的18000名受访者参与。受访者需要针对16个国家和欧盟在全世界的影响力选择"比较积极"或"比较消极"作为回答。

整体上看，与上一次进行调查的时间2014年相比，其他国家民众对中国的印象稍有下降，而且不同国家间意见分化较大。

共有17个国家参加过2014年的调查，在这些国家中，对中国持积极态度的受访者比重由43%下降到了41%，而持消极态度的比重则增加两个百分点至42%。

在包括中国在内的19个本次受访国家中，墨西哥、秘鲁、巴西、希腊、俄罗斯、尼日利亚、肯尼亚、中国、巴基斯坦等9个国家对中国的整体印象偏积极，加拿大、美国、英国、法国、德国、西班牙、土耳其、印度尼西亚、印度等9个国家偏消极，澳大利亚两方意见相对持平。

调查显示，美国人对中国印象最差。70%的美国人对中国印象消极，只有22%的美国人评价积极，与2014年结果相似。而除中国之外的国家中，尼日利亚人对中国人印象最好，积极评价达到83%，消极评价只有9%。

与此前相比，一些国家对中国的负面情绪增长明显。例如在印度，对中国的消极评价增长了25个百分点至60%，积极评价也减少了14个百分点，这也是自2005年开展此项调查以来印度对中国最不友好的一次记录。而在印度尼西亚，对中国的负面评价（50%）首次超过正面评价（28%）。

此外，在中国，有88%的受访者对自己国家评价积极，10%的人评价消极。

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