长春一男子健康证显示2752岁　网民笑言：春秋时期人

（联合早报网讯）吉林省长春市一名男子领取健康合格证后，发现年龄一栏显示为2752岁，事后合格证照片被网民疯传，并笑言男子生于古代春秋。

据吉林新文化报报道，“二千多岁”张姓男子实际年龄为27岁，他向当地媒体表示，健康证是他于上月12号经由长春市通源医院办理，由于拿取新证时没有仔细核对，后来才发现年龄被误写成2752岁。

男子随后将合格证照片上载至互联网，网民笑言“这个年龄不去博物馆，居然还出来和年轻人抢饭吃！”涉事医院相关人员之后在网上道歉，表示是个别工作人员的错误，请男子前往医院领取新证。

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