（联合早报网讯）据新华社报道，浙江省第十二届人民代表大会第六次会议7月7日选举车俊为浙江省人大常委会主任，选举袁家军为浙江省省长，选举刘建超为浙江省监察委员会主任。

简历

车俊当选浙江人大常委会主任 袁家军当选浙江省长

车俊，男，汉族，1955年7月生，安徽巢湖人。1973年2月参加工作，1973年12月加入中国共产党。中央党校大学学历。

曾任安徽省长丰县公社知青、大队党支部书记、公社党委书记、杨公区委副书记；合肥市中级人民法院助理审判员、审判员、办公室副主任、副庭长、庭长、副院长、党组副书记；合肥市公安局副局长、党委副书记；合肥市公安局局长、党委副书记、书记；合肥市委副书记；合肥市委副书记、副市长；合肥市委副书记、代市长、市长；合肥市委书记；安徽省委常委、合肥市委书记；安徽省委常委、合肥市委书记、市人大常委会主任；河北省委常委、政法委书记；河北省委常委、组织部部长；河北省委副书记；河北省委副书记、石家庄市委书记；新疆维吾尔自治区党委副书记、新疆生产建设兵团党委书记、政委、中国新建集团公司董事长、中央新疆工作协调小组成员（2010年9月明确为正部长级）；新疆维吾尔自治区党委副书记（正部长级）；浙江省委副书记、代省长、省长、省政府党组书记；浙江省委书记、省人大常委会主任等职。

十七届中央候补委员、十八届中央委员。

袁家军简历

车俊当选浙江人大常委会主任 袁家军当选浙江省长

袁家军，男，汉族，1962年9月生，吉林通化人。1987年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。研究生学历，工学博士。

曾任航空航天部中国空间技术研究院（五院）501部结构室副主任；中国航天工业总公司五院501部副主任；中国航天工业总公司五院院长助理、神舟飞船系统常务副总指挥；中国航天工业总公司、中国航天科技集团公司五院副院长、党委委员；中国航天科技集团五院院长、党委副书记、神舟飞船系统总指挥；中国航天科技集团副总经理、党组成员；宁夏回族自治区党委常委、宁东能源化工基地党工委书记、管委会主任；宁夏回族自治区党委常委、区政府常务副主席、宁东能源化工基地党工委书记、管委会主任；浙江省委常委、常务副省长、省政府党组副书记、浙江行政学院院长、省委政法委副书记；浙江省委副书记、政法委书记、常务副省长；浙江省委副书记、政法委书记；浙江省委副书记、代省长、省政府党组书记、省委政法委书记等职。

2017年7月任浙江省委副书记、省长、省政府党组书记、省委政法委书记。

十七届中央候补委员，七届、八届中国科协副主席。



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