南京超警戒水位 江苏提升长江防汛应急响应至Ⅲ级

（联合早报网讯）受长江上中游来水影响，7日9时南京站潮位已涨至9.06米，超警戒水位0.56米；6时40分镇江站高潮位7.60米，超警戒0.60米。根据《江苏省防汛防旱应急预案》规定，江苏省防指决定，7日10时起，将长江防汛应急响应由Ⅳ级提升至Ⅲ级。

据新华社报道，据江苏水文部门预报，预计未来5天至7天，江苏长江干流潮位仍将持续上涨，且高水位将维持较长一段时间。

据了解，江苏省防指已要求相关地区和部门按照防汛应急预案的要求，继续全力做好长江堤防巡查防守工作，强化应急值守，确保防洪安全。

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