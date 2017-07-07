中国内河最大沉管隧道通车 穿越赣江最快三分钟

（联合早报网讯）经过三年多的施工建设，中国内河最大沉管隧道——南昌红谷隧道7日正式通车，通车后机动车可最快三分钟穿越江西最大河流赣江。

据中新网报道，由南昌市政公用集团承建的南昌红谷隧道下穿赣江，双向六车道连接南昌红谷滩新区与赣江东岸老城区，主线全长2650米，其中过赣江沉管段长1329米，共12节沉管，系中国内河最大沉管隧道，也是世界上首次在江河中游修建的沉管隧道。

据了解，南昌红谷隧道建设具有工程量大、施工挑战大、工程建设的安全和环保要求高等特点。过江段12节沉管共计“吞噬”了12万立方米混凝土和3.6万吨钢筋，这相当于20公里长的双向六车道城市道路混凝土用量和5座埃菲尔铁塔的钢筋用量。

在水下隧道发生紧急情况怎么办？据项目承建方介绍，该隧道修建了中国首个水下立交疏散中心，可以实现过江隧道内车辆的多点疏解和快速分流，并且在隧道中每隔200米位置设置了疏散横通道，隧道内一旦发生事故，可以通过横通道迅速疏散至逃生通道。

万超称，以前世界上修建的沉管隧道大都在江河下游、入海口或海上，从来没有在江河中游修建沉管隧道的先例，主要原因是江河中游的水流速大，汛期与枯水期水位落差大，且受上游天气和水库影响较大，在江河中游修建沉管隧道的风险巨大。



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