河北围场发生九死28伤车祸 交通已恢复正常

（联合早报网讯）7月6日晚间，河北省围场县半截塔镇什巴克村国道111线发生一起大货车与一辆奥迪轿车和一辆旅游大巴车3车相撞的交通事故，事故造成9人遇难，28人受伤。

据中新网报道，7日，该处交通正常，当地交警部门正在现场准备清理事故大货车。

记者发现事故现场只有散了架的大货车，奥迪轿车和旅游大巴车已于事发当晚被清理完毕。路边散落的大货车配件及大巴车遗留的杂物随处可见。

事故发生后，承德市成立了由市长常丽虹任组长的“7·6”事故处置领导小组。目前事故处理的各项工作正在紧张有序进行。



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