刘晓波病情恶化调整用药

（联合早报网讯）针对海外报道指获准保外就医的诺贝尔和平奖得主刘晓波因病情急剧恶化已停止用药，刘晓波妻子刘霞的弟弟刘晖今天以家属名义发布声明否认，并称是调整了用药。

这份发布在沈阳中国医科大学附属第一医院官网上的声明称，近日有消息称已对刘晓波停止用药，“我在此声明，刘晓波不是停止用药，而是因为病情严重，肿瘤进展快，国内顶级专家会诊后调整了用药，并征得了家属同意。”

为刘晓波诊治晚期肝癌的中国医科大学附属第一医院，6日深夜在官网上发布了“刘晓波病情报告”，报告中称，患者（刘晓波）因“右上腹痛伴发热两周”于2017年6月7日入院。经过完整的检验、影像学检查及肝肿瘤穿刺活检，由国内相关领域知名专家组和医院专家联合会诊，诊断为原发性肝癌（低分化型），伴全身多处转移。在保肝治疗基础上患者服用国际、国内指南均推荐，目前证据最充分的索拉非尼（Sorafenib）治疗，同时服用具有抗肿瘤作用的中药。

报告接着说，近日刘晓波腹水明显增多，肝功能恶化，病情明显进展。全国会诊专家组于7月5日对刘晓波病情再次进行了会诊。会诊意见认为患者属肝癌晚期、应以支持治疗为主，侵入性治疗如射频消融、介入栓塞及放疗均不适合应用，患者肝功能恶化，停用索拉非尼及中药，以免加重肝脏负担。

至于外界提及的PD-1及PD-L1免疫治疗，院方称“尚无充足的临牀证据，且患者肝功能恶化，不适合应用”，且针对患者左下肢小腿肌间静脉血栓形成，专家决定加用低分子肝素治疗，并获得了家属对治疗风险的理解。

院方也首次公开了以北京协和医院肝胆外科毛一雷教授为组长的会诊专家小组成员名单。

多家海外媒体近日报道了刘晓波生命垂危的消息。据《南华早报》报道，刘晓波的家人和朋友周四（6日）彻夜守护在他身旁，他们被告知，刘晓波的健康状况在5日突然恶化，已经无法承受治疗，医生并已通知家属准备后事。

刘晓波病情恶化的消息，引发外界的担忧与高度关切。四十多名关注刘晓波病情的朋友及人士6日联署公开信，包括张先玲、张祖桦、徐友渔、梁晓燕、艾晓明等人，要求当局基于基本的人道，让他们前往探视刘晓波夫妇，为两人送上朋友的关怀及祝愿。

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