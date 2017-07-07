辽宁舰抵港受欢迎但“黑烟”引议论

（联合早报网讯）中国首艘航空母舰“辽宁号”今天抵达香港访问，庆祝香港回归及解放军驻港20周年。航母编队指挥员丁毅指出，这次是中国海军航母编队及舰载战斗机首次面向公众开放，体现中央政府对香港的高度重视。

辽宁号航母编队是在早晨约六点半抵达香港最南端的蒲台岛南面海域，然后经过东博寮海峡，抵达港岛以西的中部水域。三艘驱逐舰和护卫舰其后驶入昂船洲基地停泊，辽宁号则停泊在交椅洲以北位置。

航母编队今早驶过东博寮海峡时，港岛南区一带不少地方都能看得清清楚楚。不少港人一大早也专门到南区岸边观看航母。

居于油塘的李先生日前得知辽宁号航母访港，专程向朋友借车驾到海怡半岛迎接。他说，辽宁号到港难得一见，加上日前市民拿票掀起了热潮，故有兴趣一睹它的风采。

从北京移居香港的杨先生，今天也一大清早就叫醒两名儿子前来观看辽宁号。他表示，自己对军舰不太熟悉，但辽宁号标志着中国军事历史的重大成就，故要前来迎接它。

但杨先生两名就读中学的儿子似乎对辽宁号的兴趣不大，不时打瞌。杨先生笑说：“回到家要教育一下中国历史！”

在辽宁号抵港后，解放军驻港部队在昂船洲军营为辽宁号编队举行欢迎仪式。身兼解放军海军副司令员的丁毅说：“这是海军航母编队第一次停靠香港，也是辽宁舰第一次面向公众的开放，也是舰载战斗机第一次集中的展示，这不仅体现了中央政府对香港特别行政区的高度重视，也将满足广大香港同胞对海军航母编队的关切和关怀。”

他指出，这次辽宁号将参加香港的小区活动。香港是现代化城市，编队的官兵要与现代化城市的市民共同在慈善事业方面，为小区服务。

香港特首林郑月娥在欢迎仪式上致辞时，代表市民感谢中央政府对香港的爱护及支持，安排辽宁号编队停靠香港，并首次开放予公众参观，开展交流活动。

她说，自公布辽宁号编队将停靠香港后，不少市民为一睹航母编队的风采，连日到军营排队抢票，她相信航母编队访港，将加强市民对国家的了解及认同，“亲身体验到国家在国防和军队建设方面，特别是海军建设方面，取得的巨大成就。”

不过，辽宁号航母访港期间，也发生了一段小插曲。由于辽宁号是以重油作燃料，停泊于葵涌对开海域时偶尔喷出黑烟。根据环保署纪录，葵涌的二氧化硫浓度比前天上升一倍，录得明显升幅。

香港公共专业联盟政策召集人黎广德在面簿上撰文指出，自2015年7月1日起，香港《空气污染管制（远洋船只）（停泊期间所用燃料）规例》规定，所有进入香港停泊的远洋船只必须转用合规格燃料，包括低硫船用燃料。他质疑辽宁号使用重油，涉嫌违反相关条例，认为港府应禁止辽宁号使用不合规格的燃料。

环保署回复时指出，制定相关《规例》时，参考了国际上对军舰或其他作军事服务的船只豁免管制的惯例。因此，有关《规例》并不适用于军舰或其他作军事服务的船只，辽宁号在香港停泊期间所使用的燃料不受《规例》所规管。

辽宁舰是中国第一艘航空母舰，这次首次到香港访问五日，将在本周末开放予公众参观。解放军驻港部队日前公开派发两千张门票，不少港人连日到军营排队，门票很快一抢而空。（《联合早报》戴庆成香港报道）

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