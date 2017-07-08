潘石屹将卖京沪两个SOHO项目 预计套现超105亿

（联合早报网讯）继以35.73亿元人民币，赚取毛利1.27亿元出售上海虹口SOHO不足10天后，SOHO中国董事长潘石屹7月6日表示，将会出售北京光华路SOHO 2和上海凌空SOHO两个项目。

据北京青年报报道，两项目预计套现超105亿。潘石屹为何要卖掉北京核心地段的核心项目，出售项目所得资金如何使用？这是否意味着潘石屹对楼市的看法发生了根本转变。昨日，SOHO 3Q战略发布会上，潘石屹对这些问题进行了回应。

光华路SOHO 2和凌空SOHO两个项目的市值，据业内人士预计总计销售额将超过105亿元。若上述两个项目在今年成功出让，意味着从2014年开始，四年内，SOHO中国将通过销售京沪两地办公物业套现超过340亿元。

值得注意的是，光华路SOHO 2虽然是潘石屹转型后首次欲整售的在京资产，但在上海市场，SOHO中国已经完成多笔资产的转让，过去4年内已经出售了5个半上海项目，总计金额达236亿元。

昨日，SOHO中国召开SOHO 3Q战略发布会，潘石屹首次对外明确表示，出售项目所得的资金将用于SOHO 3Q的发展以及利益分红。

潘石屹表示，面对急剧变化的社会，SOHO中国要从重资产模式向轻资产模式转变，SOHO 3Q将是未来SOHO中国的主营业务。目前，SOHO 3Q已经有17000个工位，目前出租率80%左右，预计年底将达到95%。潘石屹透露，未来SOHO 3Q规模将会“数量级发展”，目前SOHO 3Q仅在一线城市有布局，未来将拓展至二三线城市。

关于出售旗下项目的问题，潘石屹表示，光华路SOHO 2和凌空SOHO不缺乏买家，对于未来是否会继续出售旗下资产以及哪些项目会被列入出售计划单，他表示，目前暂时没有计划，不过，外滩SOHO和望京SOHO肯定不会对外出售。“望京SOHO的外形特别好看，舍不得卖，而且出租率非常高。”

为何卖掉北京核心地段的光华路SOHO 2？潘石屹表示，做生意永远不变的规律就是低买高卖。集团会根据市场变化和走势不断优化产品组合，保持自身的灵活性，保持轻盈的状态。

潘石屹认为，从租金回报率来看，国内的资产价格处于高位。中国的物业资产租金回报率并不高，利率水平却并不比国外低。不管这个物业在CBD还是在外滩，还是在什么地方，商业上衡量的标准只有一个，就是租金回报率。全世界的租金回报率基本上都在一个大体的范围之内，当然跟国家的利率有很大的关系。现在中国商业物业净得租金回报率大概在2.7%或者2.8%左右。

第二个辅助性的指标就要考虑银行的利率是高还是低，基础利率是高还是低。中国现在办公楼的价格、商场的价格高，比办公楼、商场更高的价格是住宅的价格。住宅的价格你就看，北京、上海任何一个住宅的价格，租金回报率不到1%。





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