两岸大学生设计工作坊在闽启动

（联合早报网讯）2017年海峡两岸大学生设计工作坊启动仪式7日在位于福建泉州的华侨大学举行。来自两岸42所高校的160名大学生相聚一堂，为泉州10家企业的产品设计出谋划策并分享创意。

据中新社报道，大学生设计工作坊在国际设计界中非常盛行，尤其以著名企业与知名设计院校的合作居多。

“大学生是‘大众创业、万众创新’的重要力量，泉州雄厚的产业基础则为两岸大学生创业提供了广阔的平台。”在泉州市经济和信息化委员会主任黄国富眼中，此次工作坊活动邀请到海峡两岸知名高校专家、师生和企业家共聚一堂，搭建起海峡两岸交流上的设计与实践合作平台，既为企业产品的创新开发和品牌发展战略探寻新的契机，也为企业管理、产品研发部门及设计师提供了和台湾设计专家直接对话的机会。

据了解，自2013年起，海峡两岸大学生设计工作坊已经连续成功举办四届，成为推动两岸设计与制造融合发展的一种产学研新模式。今年的活动共吸引了两岸107所高校的59名导师、2573名学生报名参与。经过数月时间的严格筛选，最终来自25所大陆高校和17所台湾高校的160名学生入选。

该活动主办方相关负责人认为，“工作坊之所以受各方关注的原因在于能够增进两岸青年之间的交流沟通、能够让大家看清社会现状的工业设计水平、能够让更多的创新型工业设计产品出现，因此这是一场互利共赢的活动。”

免费试阅14天