习近平会见英国首相特雷莎·梅

（联合早报网讯）中国国家主席习近平7日在汉堡会见英国首相特雷莎·梅。

据中新社报道，习近平指出，我和首相女士去年9月二十国集团领导人杭州峰会期间见面时，再次确认中英关系“黄金时代”大方向。在双方共同努力下，中英战略互信加深，各领域务实合作迈向高水平。今年是中英建立大使级外交关系45周年，双边关系面临新的发展机遇。中方愿同英方一道，推动中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系再上层楼，更多造福两国人民。

习近平强调，发展中英关系，巩固战略互信是基础。双方要坚持相互尊重、平等相待原则，切实尊重彼此核心利益和重大关切。要保持密切高层交往及各领域机制性对话，为两国关系持续稳定发展作好顶层设计。做强务实合作是支撑。双方要加强各领域务实交流合作，在“一带一路”倡议框架内，加强中国“十三五”规划、“中国制造2025”同英国现代产业战略、“英格兰北部经济中心”等发展计划对接，深化金融、核电等合作。要以中英高级别人文交流机制成立5周年为契机，密切民间交往和青年交流。加强国际协作是亮点。双方要加强在国际和地区事务中的协调和配合，深化在联合国、二十国集团、亚洲基础设施投资银行等多边框架内交流。双方要求同存异、聚同化异，以实际行动维护好两国关系发展大局，推动中英关系更稳更好更快发展。

特雷莎·梅表示，英国致力于推进英中面向21世纪全球全面战略伙伴关系，坚持两国关系“黄金时代”的大方向。英国重视中国在重大国际事务中的重要影响，双方在很多领域拥有共同利益。英方愿充分用好两国高层对话机制，加强同中方贸易、投资、人文、安全等交流合作，密切国际和地区热点问题上沟通协调。英国愿积极参与“一带一路”框架下金融等领域合作。

汪洋、杨洁篪等参加会见。



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