2017年世界女排大奖赛 中国队初战告捷

（联合早报网讯）7日，2017年世界女排大奖赛第一档次比赛在江苏昆山拉开战幕。在首日的比赛中，中国队对阵老牌劲旅意大利队，并最终以3:1的比分取得了本届比赛的开门红。

据中新网报道，世界女排大奖赛，是由国际排球联合会(FIVB)于1993年创立的大型世界级排球比赛，每年举办一届。

本届比赛共32支队伍参赛，分为三档展开角逐。包含世界排名第一的中国队及卫冕冠军巴西队在内的第一档球队将在7月7日至7月23日举行的三周分站赛中决出前五名，之后与东道主中国队一同参加8月2日到6日在南京举行的决赛。

本次比赛中，中国队除了朱婷、刘晓彤、袁心玥、龚翔宇、丁霞、林莉6名里约奥运会冠军成员，还有诸多年轻队员参赛。张常宁则因为腿部受伤无缘本次比赛。当晚，首发为刘晓彤、李静、郑益昕、王媛媛、龚翔宇、姚迪。

前两局，意大利队先发制人，攻势凌厉。两队均以25：20的比分战平。第三局开始，双方的比分开始紧咬。当第四局双方战成14:14平后，全场的中国观众开始齐声高喊中国女排新队长朱婷的名字。在意大利新队长队齐里切拉登场后，朱婷也很快站在了赛场上。最终，中国队连得7分，以3:1的战绩战胜了意大利队，取得了开门红。



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