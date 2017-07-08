中驻日使馆和日民间团体纪念七七事变80周年

（联合早报网讯）中国驻日本使馆与日中友好8·15之会、不战士兵市民之会、关东日中和平友好会和抚顺继承奇迹会四个日本民间团体，7日在东京举行“七七事变”80周年纪念集会。

据中新网报道，中国驻日大使程永华在纪念活动上指出，今年是“七七事变”80周年，也是南京大屠杀惨案80周年。日本军国主义发动的侵略战争，给中国人民和广大亚洲国家人民带来了前所未有的巨大灾难，日本人民也深受其害，这在人类文明史上留下了极其黑暗的一页。

他说，中国政府在历史问题上的立场是一贯和明确的，我们主张把发动侵略战争的军国主义分子同广大日本人民区分开来，从未将战争罪责归咎于日本人民。战后，我们帮助百万日侨重返家园，把数千名日本战争遗孤抚养成人，显示了中国人民的博大胸怀和无疆大爱。

程永华强调，“前事不忘，后事之师”，战后中日关系恢复和重建，其政治基础就是正确对待和深刻反省日本军国主义的侵略历史，明确战争责任。牢记历史的目的不是延续仇恨，而是要铭记历史教训，防止悲剧重演，维护和平，更好地开创未来。

在当天的纪念集会上，不战士兵市民之会代表理事高野邦夫、日中友好8·15之会代表干事冲松信夫、关东日中和平友好会会长新宅久夫、抚顺奇迹继承会代表姬田光义先后发表致辞，强调要铭记历史，珍爱和平，警示未来。

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