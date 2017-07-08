中国培育出世界首例基因编辑克隆犬

（联合早报网讯）据中国官方媒体报道，一个中国科学家团队利用体细胞克隆技术，培育出了世界首例基因编辑克隆犬。

据参考消息网报道，该科研团队负责人、中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员赖良学对埃菲社说：“将体细胞克隆技术与基因编辑技术结合在一起，是非常先进的技术尝试。中国相继培育出基因编辑猴、基因编辑犬。在大动物疾病模型制备上，中国已走在世界前列。”

报道称，赖良学带领的科研团队，利用最先进的基因编辑技术CRISPR/Cas9，成功培育出世界首例动脉粥样硬化疾病模型犬“苹果”。之后，科研人员又培育出比格犬“苹果”的克隆犬“龙龙”。“龙龙”是中国首例完全自主培育的体细胞克隆犬，也是世界首例基因编辑克隆犬。

报道称，韩国是第一个掌握犬体细胞克隆技术的国家。犬被科学界认为是最难克隆的动物之一。这是因为犬体细胞克隆技术存在多个瓶颈，而该领域的技术此前一直被韩国垄断。

报道称，赖良学和同事们的努力成果，使中国成为第二个独立掌握犬体细胞克隆技术的国家，从而打破了韩国的垄断。

赖良学表示，克隆犬技术取得成功后，人们可以根据需要进行“定制”，培育出医用实验犬，还可以敲除或敲入犬的某个基因，让犬嗅觉更灵敏、肌肉更发达，使其成为理想的警犬或搜救犬等工作犬。

报道称，科研人员表示，他们还将进一步开发多种疾病模型犬和功能基因编辑犬，以推动犬克隆技术实现商业化服务。

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