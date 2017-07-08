青海可可西里申遗成功：成为中国第51处世界遗产

（联合早报网讯）波兰当地时间7月7日，青海可可西里在联合国教科文组织第41届世界遗产委员会大会上通过终审，列入《世界遗产名录》，成为中国第51个世界遗产项目。

据人民网报道，青海可可西里申报世界自然遗产工作是在2014年11月启动的，通过终审后，这也是中国面积最大的世界自然遗产地。

青海可可西里位于青藏高原的东北角，被称为世界“第三极”。总面积450万公顷。是21世纪初世界上原始生态环境保存较好的自然保护区，也是中国建成的面积最大，海拔最高，野生动物资源最为丰富的自然保护区之一。

据了解，青海可可西里世界遗产提名地位于玉树藏族自治州治多县、曲麻莱县境内。此次申报区总面积共600万公顷，其中提名核心区面积370万公顷，外围缓冲区面积230万公顷。

可可西里是中国动物资源比较丰富的地区之一，拥有的野生动物多达230多种。其中包括野牦牛、藏羚羊、野驴、白唇鹿、棕熊等青藏高原上特有的野生动物。

但据法新社报道，虽然一些西藏人欢迎申遗将带来的变化，但许多人担心他们已经持续了数百年的生活方式将会消失，他们将那些政策看作是西藏文化被侵蚀的一个方面。

据波兰新闻社说，中国代表团周五在联合国教科文组织会议上表示，中国政府永远不会在可可西里无人区实行强制安置。



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