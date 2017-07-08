2017华创会武汉开幕 72个国家和地区嘉宾出席

（联合早报网讯）第十七届华侨华人创业发展洽谈会8日在武汉开幕，来自海内外共计4000余代表参会。其中，参会海外嘉宾有1661名，来自全球72个国家和地区，海外代表及其来自的国家和地区数量创下历史新高。

据中新社报道，本届“华创会”由中国国务院侨务办公室、湖北省政府及武汉市政府共同主办，以“万侨创新，发展共享”为主题。大会通过论坛、专场活动、项目推介洽谈等形式，为海内外代表搭建人才、技术、经贸交流与合作的平台。期间，举办武汉论坛、“华创会”创业大赛、“一带一路”国家华文媒体论坛等多个专场活动。

当天开幕式上，中国国务院侨办主任裘援平，中共湖北省委书记蒋超良，中共中央组织部副部长周祖翼，中共湖北省委副书记、武汉市委书记陈一新，中国科学院院士、美国科学院院士姚期智，华彬集团董事长、中国侨商投资企业协会常务副会长严彬博士先后致辞。湖北省副省长童道驰主持开幕式。

2017“华创会”延续海外分会场活动，还有多场海内外分会场和推介会，包括湖北天门、黄冈分会场，美国匹兹堡分会场、休斯敦分会场等。

据了解，经过16年坚持不懈努力，“华创会”在海内外产生了广泛而深远的影响。截至目前，“华创会”已累计引进海外高层次人才2万余人，签约项目4000多个，总投资额达2800多亿元人民币。

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