云南大理古城城管打卖唱者？ 官方：已成立调查组

（联合早报网讯）7月7日凌晨，一网友发帖称自己与朋友在大理古城卖唱时，被城管带到古城执法队办公室写保证书，却无故遭到殴打。当晚，云南大理市古城保护管理局通过官方微博做出回应，称带两名违规占道卖唱人员到办公室写保证书时，对方拒不配合，双方发生了口角，引发了肢体冲突。大理市古城保护管理局已成立调查组对该事件进行调查核实，并积极配合公关机关调查处理。

据中新网报道，云南大理市古城保护管理局在回应中称，经古城保护管理局调查，6日19点左右，古城保护管理局城管执法人员巡查至南门广场，在南城门洞内发现有两名违规占道卖唱人员(该两名卖唱者近期一直在大理古城占道卖唱，屡次教育不改)。因围观人员较多、声音嘈杂，严重影响行人通行，存在安全隐患，执法人员当场对此违规行为进行了批评教育，责令当事人到局大队办公室作出书面保证，并劝离了现场。

在办公室写保证书时，两名卖唱人员拒不配合，情绪暴躁、态度蛮横，出言辱骂、恐吓执法人员，双方发生了口角，引发了肢体冲突。夜市中队负责人及时制止了冲突，并及时报警。

云南大理市古城保护管理局称，冲突发生后，古城保护管理局高度重视，及时成立调查组对该事件进行调查核实，并积极配合公安机关接受调查处理。待调查结果出来后，将按照调查处理性质和责任认定，对涉事人员进行处理。

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