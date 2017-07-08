江苏五人倒卖公民个人健康生理信息被捕 中国首例

（联合早报网讯）近日，中国江苏省昆山市检察院对公安部挂牌督办的“5·03”侵犯公民个人健康信息案，5名犯罪嫌疑人依法以涉嫌侵犯公民个人信息罪批准逮捕。

据检察日报报道，该案系今年6月1日“两高”《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》把“健康生理信息”纳入公民个人信息范畴规定以来，全国首例侵犯公民个人健康信息案。

2015年以来，犯罪嫌疑人李某通过技术手段非法获取多家医院商务通软件的账号、密码，并告知犯罪嫌疑人韩某。韩某利用这些账号、密码登录商务通软件，搜集公民男科、妇科、整形美容等方面的个人信息共计3万余条，贩卖给庞某（另案处理，已取保候审）。庞某再将信息转售给犯罪嫌疑人孙某。孙某将非法获取的公民个人信息筛选并录入“万行网”，组织他人利用信息中记载的电话向客户推荐其他美容、医疗机构并收取返利。

除了庞某和孙某这组下线，韩某还有另一组下线郑某、张某等人，他们同样通过网络向韩某购买了含有通讯方式的公民个人健康生理信息共计1万余条，用于任职所在的上海某男科医院、杭州某男科医院商业营销。

案发后，昆山市检察院迅速提前介入，从具有公民通讯方式的有效公民个人信息数量、含有健康生理信息的公民个人信息数量等方面入手，引导公安机关侦查。今年6月9日、6月30日，该院分别以涉嫌侵犯公民个人信息罪依法批准逮捕李某、韩某、孙某和张某、郑某，另有10余名犯罪嫌疑人被刑拘。



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