林郑召集司局长开“脑震荡会议” 料触及十月施政报告及一地两检

（联合早报网讯）今天（8日）早上，香港三司十三局长齐集礼宾府，出席由行政长官林郑月娥主持的首场“脑震荡会议”，商讨新政府的工作方向，预料会触及十月发表的施政报告方向，及短期内会出台的高铁一地两检问题。

据香港01报道，香港行政长官林郑月娥刚刚上任一周，但已经密锣紧鼓开展工作，并督促司局长游说要亲力亲为，多面对议员及公众解释政策。向来“好打得”的林郑，在上任后首个周末亦未有松懈，召集了全体司局长今早到礼宾府出席“脑震荡会议”，为各政策局制定政策方向，为十月发表的施政报告做好准备。除了离港到德国汉堡参与G20峰会的财政司司长陈茂波，其他司局长均要出席。

运输及房屋局长陈帆早前指，处理高铁一地两检是“非常硬嘅硬仗”，林郑日前亦预告下周会推出介绍高铁的宣传片，到暑假会让公众讨论一地两检方案，意味方案公布在即。因此除了施政报告，是次“脑震荡会议”预料亦会触及最迫切的一地两检问题。政务司司长袁国强今早表示，政府即将公布一地两检方案，强调方案不会影响一国两制或违反《基本法》。

政务司司长张建宗今早被传媒问到，随着一地两检方案出台，新政府的“蜜月期”是否会完结，张建宗指，相信是否“蜜月期”反而并不重要，政府会尽可能以诚恳的态度，主动与立法会不同党派议员、不同政治光谱作诚意沟通，做足沟通工作。



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