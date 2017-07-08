未来一年中国长征火箭将向全社会提供搭载服务

（联合早报网讯）据中国之声《央广新闻》报道，记者从中国航天科技集团公司获悉，未来一年，中国长征火箭将向全社会提供搭载服务，涵盖太阳同步轨道、地球同步轨道、近地轨道等不同需求。据了解，为满足市场需求，航天科技集团去年推出了“长征快车”计划，可为用户提供快速、稳定、可靠的一站式商业发射服务。

记者从中国航天科技集团公司了解到，未来一年，中国长征火箭将向全社会提供搭载服务，这些服务涵盖太阳同步轨道、地球同步轨道、近地轨道等不同需求。主要包括：

2018年下半年，长征四号乙、长征二号丙火箭分别有一些200到400公斤的太阳同步轨道搭载发射机会；

2018年及以后，长征七号、长征五号及长征二号丙火箭，在一些不同轨道和倾角的近地球轨道任务中有运载余量。长征十一号火箭，也有一些太阳同步轨道搭载发射机会。

2018到2019年，长征三号甲火箭有500公斤的超地球同步转移轨道的搭载发射机会。

中国航天科技集团公司介绍，目前该公司已面向市场推出了极具竞争力的运载火箭和商业卫星平台等新产品和新服务，各型号长征火箭已累计为国内外客户提供商业发射60次，其中搭载发射服务14次，在国际的商业航天市场享有很高声誉。

近年来，商业航天市场对微小卫星的发射需求正急剧增长，由高校、科研机构、民营企业研制的微小卫星纷纷发射升空。为此，中国研制了长征十一号、长征六号新一代运载火箭，专门用于微小卫星发射。为满足市场需求，航天科技集团去年还推出了“长征快车”计划，通过星座组网、专享发射、搭载发射和年度定时轨道发射等形式，为用户提供快速、稳定、可靠的一站式商业发射服务。



免费试阅14天