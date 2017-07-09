鼓浪屿申遗成功 中国世界遗产总数达52处

（联合早报网讯）当地时间2017年7月8日，在波兰历史文化名城克拉科夫举行的联合国教科文组织世界遗产委员会第41届会议上，随着大会主席雅采克·普尔赫拉先生（Mr. Jacek Purchla）敲下小锤，中国世界文化遗产提名项目“鼓浪屿：历史国际社区”以符合世界遗产第2条和第4条标准，成功列入《世界遗产名录》。至此，中国世界遗产总数已达到52处。

据人民日报报道，鼓浪屿位于福建九龙江入海口，与厦门岛隔着鹭江海峡相望。鼓浪屿世界文化遗产地范围包括鼓浪屿全岛及其近岸水域，总面积316.2公顷；鼓浪屿缓冲区涵盖邻近的大屿和猴屿两座岛，并一直延伸到厦门岛海岸线，总面积886公顷。1903年，鼓浪屿在传统聚居地的基础上，逐渐形成多元文化交融发展的历史国际社区。鼓浪屿现留存有931座展现本土和国际不同风格的历史建筑、园林和自然景观、历史道路网络，体现了现代人居理念和当地传统文化的融合。

世界遗产委员会认为，鼓浪屿是中国在全球化发展的早期阶段实现现代化的一个见证，具有显著的文化多样性特征和现代生活品质。鼓浪屿的发展是体现19世纪中叶至20世纪中叶现代人居理念的独特示范。鼓浪屿反映出中外多元文化在各个方面的广泛交流，保存完好的历史遗迹真实且完整地记录了其曲折的发展进程和生动的风格变化，真切地反映了激烈变革时代的历史。鼓浪屿的发展清楚地记录了外国文化在中国的传播，记录了从海外归来的闽南人民开展早期现代化建设的基本特点。鼓浪屿例证了世界各地不同文化和价值观之间的相互了解和共同发展的历史，为中国和其他地区不同文化的融合发展提供了参考。鼓浪屿独特的装饰风格建筑遗产记录了物质化的文化交融，形成东南亚地区具有代表性的新建筑运动。

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