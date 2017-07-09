宝兰高铁今通车 中国东西部高铁实现全面互通

（联合早报网讯）7月9日，宝兰高铁正式通车运营。宝兰高铁从东、西两个方向，分别与已经通车的西安至宝鸡高铁、兰新高铁连接，今后从徐州可以直达乌鲁木齐，形成一条“高铁丝路”。由此，中国东部、中部和西部高铁实现全面互通。

据经济日报报道，宝兰高铁的运营，打通了中国铁路“四纵四横”客运专线网中的“一横”徐兰高铁的“最后一公里”。至此，中国2008年《中长期铁路网规划》中提出的“四纵四横”客运专线铁路网进一步得到完善，这也为2016年新修订的《中长期铁路网规划》提出的“八纵八横”高铁网的实现打下了基础。

“八纵八横”铁路网将改变中国城市力量格局。按照规划，到2030年，全国铁路网运营里程将达到20万公里左右，其中高速铁路4.5万公里左右，全国铁路网将连接起20万人口以上的城市，高速铁路网基本连接起省会城市和其他50万人口以上大中城市，实现相邻大中城市之间1至4小时交通圈。

“从‘八纵八横’铁路网规划看，北上广在高铁网中的地位不可撼动。同时，一些新城也在迎头赶上，大城市中，重庆、合肥、郑州、西安、深圳都基本形成了米字形放射状的高铁枢纽；地级城市中湖南常德、湖北襄阳和宜昌、重庆万州、江西赣州和九江、四川宜宾则借助‘八纵八横’高铁网成为高铁新秀。”中铁第四勘察设计院集团有限公司副总工程师郭志勇说。

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