台国家语言法发展法草案出炉 拟让幼儿园教母语

（联合早报网讯）台湾教育部规定国小必须推动本土语言教学，但成效不彰。文化部日前公告国家语言发展法草案，明定“保障学龄前幼儿国家语言学习之机会”，将母语教学提早至幼儿园。草案预计于下个会期送进立法院审议，将是台湾母语教育的重大变革。

据联合新闻网报道，文化部推动国家语言发展法，3月起陆续举办7场公听会，据此拟定草案。文化部次长丁晓菁指出，经7场次公听会所搜集的民意，皆表示幼儿的语言教育是“黄金学习期”，应多方学习其母语或相关国家语言。文化部上周一(3日)上网公告国家语言发展法草案，月底将举行最后一场公听会修正定案，提送行政院审查，再送入立法院审议。

根据此一草案第2条规定，“国家语言”指“台湾各固有族群使用之自然语言及台湾手语”。草案第8条则规定，“中央教育主管机构及直辖市、县（市）主管机关，应保障学龄前幼儿国家语言学习之机会。”

对此，教育部国教署署长邱乾国表示乐观其成。他指出，国教署已尝试推动不少“沉浸式母语教学幼儿园”，根据幼儿园所在地区的主要族群推动母语教学，包括原民语、客语等，立法后将“做更多”。

全球化时代，许多幼儿背负家长压力学习英语，如今还要加入母语一项，学习压力会不会太大？

邱乾国指出，幼儿园的母语教学和国小不同，主要采“沉浸式教学”─用游戏、听故事、听儿歌等方式，让孩子自然而然亲近母语；也不像国小的本土语言课程，有固定教材与授课时数，相信不会造成幼儿学习压力。

丁晓菁也说，此一立法的原意是“保障权利”，而非“强迫学习”；立法也倾向“多一项选择”，而非强制规定学习。她指出，幼儿园学习母语是延续家庭中的母语环境，并非学习一个全新的语言，和学英语的压力不同。

至于推动母语教学衍伸的师资问题，丁晓菁表示，文化部将与教育部协商，希望教育部辅导并协助各大专校院培育所需的国家语言师资。

邱乾国则说，幼儿园所需的“沉浸式母语教学”方式和国小不同，未必需要专门师资或专业认证。目前不倾向比照国小的本土语言教学，要求幼教人员具备母语教学认证。关于幼儿园的母语师资培育方式，未来还会再研究讨论。

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