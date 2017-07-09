中国钻获全球最古老页岩气藏，勘查从长江上游向中游拓展

（联合早报网讯）记者日前从中国地质调查局获悉：在以往油气地质工作的基础上，鄂宜页1井在寒武系水井沱组(地层形成于约5亿年前)获得6.02万方/日、无阻流量12.38万方/日的高产页岩气流，并在震旦系陡山沱组(地层形成于约6亿年前)获得迄今全球最古老页岩气藏的重大发现。

据人民日报报道，据了解，鄂宜页1井位于湖北省宜昌市城区西南20公里处，是中国地质调查局在长江中游部署实施的第一口页岩气压裂试气井，实现了中国南方页岩气调查新区新层系的重大突破、新理论和新技术的自主创新：开辟了长江中游页岩气勘查新区，首次在长江中游获得高产页岩气流，圈定1200平方公里有利区，预测资源量超5000亿立方米，有望形成新的页岩气资源基地；发现五套含气地层，在古老地层寒武系、震旦系获页岩气调查重大成果；创新提出了古隆起边缘斜坡带页岩气成藏新模式；自主研发了复杂地质条件下页岩气储层改造新技术。

专家认为，鄂宜页1井页岩气调查的重大突破是历史性、开拓性、导向性、里程碑式的，填补了中扬子寒武系油气勘探的空白；首次确立了寒武系水井沱组为页岩气勘查开发新的主力层系，对广大南方复杂构造区块油气勘探具有示范引导作用，实现了中国页岩气勘查从长江上游向长江中游的战略拓展，对形成南方页岩气勘查开发新格局、支撑长江经济带战略和油气体制改革具有十分重大的意义。

中国地质调查局副局长王昆说，下一步中国地质调查局将页岩气地质调查从已形成规模产能的长江上游向中、下游战略转移。近期主攻中游地区，力争形成与重庆焦石坝、四川长宁—威远三足鼎立的页岩气资源基地；中期向下游地区拓展，努力形成南方页岩气勘查开发新格局。当前，加快实施“鄂阳页1井”“鄂宜页2井”等5口井钻探工程，择优开展储层改造和试气求产，力争取得新的更大突破；加快区域资源评价，加强油气基础地质调查，优选有利区，实施钻探验证，摸清油气资源家底；加强科技攻关，深化古隆起区页岩气成藏理论认识，创新勘查评价方法，提升储层改造工程技术，推动长江经济带页岩气油气资源勘查开发。

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