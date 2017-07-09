辽宁号今天继续开放　参观安检严格

（联合早报网讯）首度访港的中国第一艘航空母舰辽宁号，今日继续开放予持票市民登舰参观。取得参观券的幸运儿，早上到中环10号码头外排队，准备乘接驳船登舰。

据星岛日报报道，辽宁号停泊在交椅洲附近水域，持票者需于中环10号码头轮候乘搭由官方安排的接驳船，上船前须先通过一系列安检，包括核对身份证资料、金属探测器检查和X光机检查等，所有“违禁品”不能跟身，再乘接驳船前往交椅洲，船程约半小时至40分钟，之后才能正式登上辽宁号。

辽宁号甲板上的歼-15战机、红旗-10近程防空导弹，都是参观者关注的拍摄目标。

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