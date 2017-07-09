中国夏季“火炉”榜重新发榜 武汉退出三大之列

（联合早报网讯）记者8日获悉，经过多年的生态保护和治理，武汉的气候大为改善，已经退出了中国三大“火炉”行列。

据长江日报报道，此前，中国气象局国家气候中心发布榜单，通过综合分析中国省会城市和直辖市的气象资料，首次向公众权威公布中国夏季炎热城市情况，综合分析的结果是，夏季炎热程度靠前的10个省会城市或直辖市分别为：重庆、福州、杭州、南昌、长沙、武汉、西安、南京、合肥、南宁。其中，排在前列的重庆、福州、杭州、南昌四个城市被不少网民冠名为“新四大火炉”，武汉退出前四，位居第六。

武汉市气象台台长刘火胜表示，判断一个城市是否炎热，需要考虑多种因素，比如最高气温、平均气温、高于35℃高温天数、气温日较差(指一天中气温最高值与最低值之差)、空气相对湿度等。大家通俗所说的“火炉”，反映的是公众的直观感受，但一直以来并没有一个明确的定义和标准。

研究结果表明，公众以往熟知的武汉、南京等传统“火炉”城市虽然还在名单里，但是排名已经退出“四强”。刘火胜介绍，这和中国气候的变化有关，最近十几年来南北气候变化可以看出，长江流域城市的温度增长速度没有其他城市快，中国北方许多城市升温更快。

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