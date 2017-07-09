国家文物局局长谈世界遗产：别把申遗成功当"政绩"

（联合早报网讯）8日，在波兰克拉科夫举行的第41届世界遗产大会上，中国世界文化遗产提名项目“鼓浪屿：历史国际社区”成功列入《世界遗产名录》。至此，中国世界遗产总数已达到52处。中国国家文物局局长刘玉珠在接受新华社访问时称，要改变“重申报、轻管理”的想法，不要把申遗成功作为“政绩”，将已拥有的世界遗产保护好，提升世界遗产保护管理整体水平。

新华社报道，刘玉珠认为，中国在申遗方面取得的成绩可喜可贺，但应以平和、冷静的心态看待。目前，在监管、保护和管理方面存在的问题和困难还很多，应把注意力更多地放到申遗成功后的管理、保护和传承上，不要把申遗结果作为唯一的追求。

刘玉珠说，与其他一些世界遗产大国相比，中国在文物保护、法规建设、文物安全、人才培养等方面还有一定的差距，需要各部门之间进一步加强交流、沟通与合作，积极吸收国际理念，学习各国成功经验，不断加强能力建设，保护好、传承好、利用好老祖宗留下的珍贵遗产，努力成为与世界遗产数量相符的世界遗产强国。

对于世界遗产委员会将限制各国世界遗产的申报数量，刘玉珠认为，这对像中国这样的世界遗产大国提出了更高的要求和标准。鉴于此，中国世界文化遗产申报项目要在各方面作好充分准备。推荐项目既要符合世界文化遗产的相关标准，具有世界范围内的突出普遍价值，又要具有很好的保存现状、妥善的保护管理体系，保持遗产的真实性和完整性。同时，改变“重申报、轻管理”的想法，不要把申遗成功作为“政绩”，将已拥有的世界遗产保护好，弥补工作中的短板和不足，尽快提升世界遗产保护管理整体水平。

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