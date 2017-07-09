谈太阳花 柯文哲：难想像两个猴死囝仔搞垮国民党

（联合早报网讯）台北市长柯文哲今天在一个演讲中提到太阳花学运时说，过去自己也是以负面眼光看待年轻世代，但后来发现，年轻人有机会都会表现不错，因而逐渐扭转观念，就像“很难想像林飞帆和陈为廷两个猴死囝仔搞垮国民党”。

台湾《自由时报》报道，近年公民运动崛起，柯文哲表示，他曾指洪仲丘案是台湾茉莉花革命，让25万人齐聚凯道声援，背后却仅有25人动员；但对他来説，此案最大特色并非25万人走上街头，而是活动结束不到两小时，地上竟然几乎没有垃圾，这象征人民水准开始提高，台湾正式走向公民社会，“大陆经济赢我们，但这他们一定做不到”。

柯文哲说，他以为洪仲丘案已是公民力量展现的极限，没想到不过8个月，又爆发太阳花学运，不仅有50万人占领凯道，更写下历史新页，这代表社运行动模式朝向“去中心化”发展。

柯文哲还说，1990年野百合学运，让台湾解严、国会全面改选；2014年太阳花学运，他对此的最大感想是，要对台湾年轻人有信心，社会经常以草莓族、水蜜桃族及啃老族称之，自己以前也是持同样评价，“我看我儿子和女儿也是，整天滑手机，不做正经事”，但随后改变观念，认为给年轻人机会，他们会表现不错，选市长时才大用年轻人才，就像“很难想像林飞帆和陈为廷两个猴死囝仔搞垮国民党”，因此社会应重建对下一代的信心。

免费试阅14天