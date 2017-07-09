云南女子被民警当孩子面殴打？警方：是辅警

（联合早报网讯）近日有网友发帖称，云南玉溪市公安局红塔山派出所民警在街头盘查处置一辆被盗电摩托时，当着四岁孩子的面动手打了一名骑车女子，引发网友关注。7月9日，当地警方回应称，现场辅警欲对可疑车辆进行进一步检查时，涉事女子不愿意配合，并要打电话联系相关人员，为不影响调查工作，不允许她打电话，在制止过程中双方发生肢体冲突。目前双方已自行和解。

据云南网报道，7月8日，网友“扎扎。克拉拉”在网上发帖称，7月6日下午，其表妹四岁的儿子因牙疼一直哭闹，所以向朋友借了一辆电摩托以后就载他去看牙医。在当地沃尔玛前门时，有四名自称是红塔山派出所的民警说，这辆电摩托喷漆痕迹严重，怀疑是被盗车辆，其表妹按照民警的要求配合看了车架号，民警打电话核实以后确定电摩托为被盗车辆，要将表妹拷回派出所，随后她解释说车不是自己的，先打个电话给借给自己车的人，但民警认定其表妹就是盗车人所以不允许她打电话。

据网友“扎扎。克拉拉”介绍，在此过程中，其中一名民警抢夺表妹的手机，并当着其孩子的面抬手就给了她一巴掌，“表妹当时特别气愤，抬脚给了打他一巴掌呢男人一脚，踢在大腿上，这个男人就更不得了，揪的我表妹呢头发又给了她一巴掌。”最后，她被打后出现头昏眼花、嘴角流血等症状，孩子受到了惊吓。其表妹被带到红塔山派出所后，在民警调取的监控录像中，只播放了其表妹还手时的录像，而民警打人的整个过程都没有放。“从带到派出所以后，打人的民警就没有露过面。”

当电摩托的车主来了以后，承认自己买的是一辆“黑车”，电摩托随即被警方扣下。随后，民警告诉表妹可以回家了，随时等电话通知，但她一直不肯走，熬了近两个小时左右，打人的民警迫不得已才出来道歉。

据玉溪市公安局红塔分局9日称，7月6日下午7点50分左右，针对沃尔玛周边“两车”（摩托车、电动自行车）被盗时有发生的现象，红塔山派出所带班领导安排民警带巡防队员，到沃尔玛周边开展便衣蹲守，发现一妇女张某某（女，27岁，宣威市人）推一辆新喷过漆的电动自行车行走时，该车有被盗抢车辆的嫌疑。此时，民警因其他警情已离开现场，四名辅警表明身份并出示了工作证件后，提出对可疑车辆进行检查，经查验后发现，该电动车是今年3月29日被盗的车辆，玉兴派出所已立案。

通报称，辅警对被盘查妇女说明情况后，要求她配合调查，前往红塔山派出所再进一步落实情况，张某某不愿意配合，并要打电话联系相关人员。为不影响调查工作，工作人员不允许她打电话。盘查对象不听劝告，制止过程中，张动手打了工作人员胸口一拳后，辅警还手在对方脸上打了一巴掌，由此，双方发生肢体冲突。随后，110巡逻车赶到现场，将张带回到红塔山派出所进一步调查后查实。经查，该车确实是张向其友罗某某（女，31岁，新平县人）借用的。警方找到罗某某后，了解到该车是其在今年4月11日在龙马大酒店附近向一名陌生男子低价购买而得。案件还在进一步调查中。

当晚，冲突双方在红塔山派出所带班领导见证参与下，已进行了自行和解，张某某对自己的冲动行为，首先表示后悔并向警方表达了歉意，动手的协警也因自己工作中存在不文明的行为，随后向对方诚恳地表示道歉。

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