中日首脑同意加强对话 习近平吁付诸实际行动

（联合早报网讯）日本首相安倍晋三当地时间8日与中国国家主席习近平在德国汉堡举行了会谈。日本共同社报道称，关于日中关系，双方就将加强首脑间对话推动关系改善达成了一致。习近平表示希望以1972年的《日中联合声明》等过去共识为基础，付诸实际“行动”。安倍对中国推进的“一带一路”经济带构想予以肯定，传递了附带条件提供合作的想法。

报道称，加强首脑间对话，是双方为在明年《日中和平友好条约》缔结40周年的习近平访日共同努力的具体体现。然而，由于日本与在东海、南中国海活动活跃的中国之间的对立持续，能否取得进展尚是未知数。

此次安倍与习近平的会谈是自去年11月在秘鲁出席亚太经合组织（APEC）峰会之际举行以来的首次。

在约40分钟的会谈中，考虑到借用国际会议的平台以及未来的两国间访问，两位首脑就今后推进对话达成了一致。安倍强调“愿进一步大力发展关系改善的势头”。着眼于明年实现习近平访日，安倍还提出了希望年内实现本月未能在日本举行的日中韩首脑会谈。

关于“一带一路”，安倍称“期待充分吸收国际社会共同的想法，为地区和世界的繁荣作出积极贡献”。两位首脑确认了推进在金融和经济领域的合作。

习近平表示，要带着使命感，“推动两国关系朝着正确方向改善发展”，以实际行动推动关系改善。另一方面，他还指出历史及台湾问题是“涉及两国关系政治基础的重大问题”，称“不能有一丝倒退”。

关于朝鲜问题，两国首脑确认了将致力于实现朝鲜半岛无核化。鉴于朝鲜发射了洲际弹道导弹（ICBM），安倍以“现在重要的是加强施压”为由，向中方寻求发挥有建设性的作用。习近平表示出重视对话，反对美国等实施单边制裁的态度。

安倍就中国公务船反复驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近日本领海的东海局势提出希望改善相关情况。习近平表示，将继续维持和平和稳定。两位首脑一致同意，将为尽快启用防止偶发性冲突的防务部门间“海空联络机制”而作出努力。

报道指，安倍还提及中国拘留多名日本人，要求妥善处理。据悉，习近平基于中国立场予以说明。会谈后，日本官房副长官野上浩太郎向随行媒体表示“详细内容因涉及外交对话，无法公开”。

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