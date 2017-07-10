日媒：日本在对中俄关系上依然困难重重

（联合早报网讯）日本首相安倍晋三在德国出席二十国集团（G20）峰会期间分别与中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京举行了会谈。安倍希望与美国总统特朗普合作加强对朝鲜施压，但与对追加制裁持谨慎态度的中俄之间的鸿沟未能消除。日本媒体认为，无论是设想成为日中关系改善契机的首脑间往来，还是与俄罗斯的北方四岛（俄罗斯称南千岛群岛）领土谈判都未能如愿开展，日本在对中俄外交关系上依然横亘着诸多困难。

日本共同社报道称，安倍在G20峰会开幕前的6日晚举行的日美韩首脑会谈上，曾向特朗普及韩国总统文在寅热情呼吁：“这是共享迫使朝鲜放弃核武器战略的历史性机会。”

三国首脑发表的联合声明中写入了事实上点名要求中俄采取行动的表述，称“要求与朝鲜接壤的特定国家作出进一步努力”。

然而，面对要求加强对朝施压的安倍，普京在7日的会谈中明确表示“俄罗斯已经发挥了作用”。习近平也在8日向以考虑到限制对朝出口石油、要求强化制裁的安倍表示，中国在遵循联合国决议，结果均以“零答复”（日本外务省官员语）告终。

报道指，习近平、普京4日在莫斯科举行会谈，分析认为，这是在与日美韩等国首脑分别举行会谈前，有意表明在处理朝鲜问题上不会出让主导权。

安倍有意于明年下半年邀请习近平对日进行国事访问。如能实现，将是自2008年时任国家主席胡锦涛以来，中国最高领导人时隔十年再次访日。安倍希望将此作为日中关系改善的象征。为了营造环境，还计划在明年上半年亲自访华。

据报道，在与习近平的会谈中，安倍提议互访称“两国首脑频繁沟通将大大有助于改善国民感情”。对此，习近平“仅点头听着”（随行人员语），并未给出明确回复。

另一方面，习近平明确表示，“在涉及两国关系政治基础的重大问题上，不能打任何折扣”，要求日方尊重“一个中国”原则，即台湾是中国领土不可分割的一部分。报道指，其原因或许在于不满日本将对台交流窗口机构“交流协会”更名为“日本台湾交流协会”。

另外，俄罗斯在日俄首脑会谈前，为吸引外国企业而将北方四岛指定为税收优惠经济特区。两国首脑曾确认加快磋商北方四岛的共同经济活动，其目的是“描绘北方四岛的未来蓝图，以助于缔结和平条约”。然而上述举动明显违反这一理念，日本方面很多人感到困惑，一名政府官员称：“不知俄罗斯的真实意图。”

普京上个月指出，俄罗斯在北方四岛加强军备是对抗美国的措施。领土问题与俄罗斯的安全保障紧密相连，使日本面临难以解决的现实。

免费试阅14天