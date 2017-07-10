弃保187天 港被控暴动罪少女潜台 下落不明

（联合早报网讯）去年香港旺角骚乱后，18岁的香港少女李倩怡被控暴动及袭警罪，其后于1月6日弃保入境台湾，至今已187天。据了解，她曾向台湾一些人权组织求助，打算申请政治庇护，后来疑因潜台的消息在香港曝光，李倩怡突然失联，现时下落不明。

据香港01网站报道，李倩怡于今年1月6日入台，原应在2月6日离境，但逾期停留，台移民署正在查缉中。据悉，李倩怡弃保后，与一名年轻男子入境台湾，并向当地不同的人权组织求助，希望申请政治庇护留台。

台湾人权促进会秘书长邱伊翊证实，李倩怡曾向该组织求助，邱也曾与李见面，“我可以感觉到她很害怕，毕竟她只是刚成年，然后被控了一个这么重的罪”，邱指李对于坐牢这件事感到非常忧虑，她引述李倩怡指，当晚在旺角只是向警察丢了一个水樽，就被警察用武力拘捕。

邱认为，这样的动作并不造成袭警或暴动，“如果香港还是有正常法治的话，依照司法独立精神来说，这样的动作不应该造成袭警或是暴动”。邱伊翊表示，曾有人劝告李倩怡应回港接受应讯，但李担心回港后再无法出境，只表示希望申请政治庇护留台，她只留下电话号码，并未提交任何文件便离去。她在潜逃台湾的消息曝光后，开始紧张及不信任人权组织，电话其后再也打不通，陪同她赴台的男子也已回港，“目前我们是跟她失联”。据悉，李倩怡在港的父母也不知女儿下落。

邱伊翊强调，由于台湾目前并没有《难民法》，若要寻求政治庇护，成功机率较低。一般来说，赴他国寻求政治庇护的人，需准备文件证明自己身份，以及被国家迫害的证明，“如果是战争，整个区域的人都会有影响；如果是因为批评政府而坐过牢，也会有相关文件，如果你被当地警察殴打，也要验伤证明，证明身上的伤跟警察有关”，经当地相关机构审查后，合资格的便有机会合法逗留，否则会被遣返。

在审查或上诉过程当中，当事人如需律师、心理辅导或居住的地方，相关机构也应免费提供，但台湾因无《难民法》，申请政治庇护的人大多被移民署当作非法入境者处理，遣返回国，人权组织也只能以国际法向移民署施压。邱补充，根据《港澳关系条例》，台湾政府可以针对经济、学术、文化等的考量，让某些寻求政治庇护的人留下，“但当事人必须是合法入境”。

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