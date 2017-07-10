中国统计局：6月份CPI、PPI同比涨幅与上月持平

（联合早报网讯）中国国家统计局今日（10日）在官网发布的2017年6月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.5%；PPI环比下降0.2%，同比上涨5.5%。

中新网报道，国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读称，2017年6月份CPI、PPI同比涨幅均与上月持平。

从环比看，6月份CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格下降1.0%，影响CPI下降0.20个百分点，主要受部分鲜活食品价格下降影响。临近暑假，飞机票和旅游价格分别上涨5.2%和1.7%；住房租赁进入旺季，房租价格上涨0.3%。

从同比看，6月份CPI上涨1.5%，涨幅与上月持平。非食品价格上涨2.2%，影响CPI上涨约1.73个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.7%，教育服务类价格上涨3.2%，居住类价格上涨2.5%。食品价格下降1.2%，影响CPI下降约0.24个百分点。

从环比看，6月份PPI继续下降，降幅比上月收窄0.1个百分点。生产资料价格下降0.2%，降幅比上月收窄0.2个百分点，其中加工工业价格由上月下降转为本月上涨0.1%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。从主要行业看，涨幅扩大的有造纸和纸制品业、有色金属矿采选业，分别上涨0.9%和0.6%；由降转升的有黑色金属冶炼和压延加工业、纺织业，分别上涨0.4%和0.1%；降幅扩大的有石油和天然气开采业、煤炭开采和洗选业、石油加工业，分别下降2.3%、2.1%和2.0%。

从同比看，6月份PPI上涨5.5%，涨幅与上月持平。在主要工业行业中，涨幅回落的有煤炭开采和洗选业、石油加工业、石油和天然气开采业，分别上涨33.2%、14.9%和13.8%；涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业，分别上涨24.5%、13.9%和7.7%。上述六大行业合计影响PPI同比上涨约4.4个百分点，占总涨幅的80.0%。

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