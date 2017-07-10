少儿动画片“鄙视链” 为何“喜羊羊”在底端？

（联合早报网讯）早前一篇《中产鄙视链：绝不让娃和没英文名的孩子同读幼儿园》的文章在朋友圈流传，其中提到随着父母经济收入的不同，一条看不见的鄙视链正在悄然形成，其中就连看《喜羊羊》、《熊出没》的孩子，也无法和看《迪士尼》、《小猪佩奇》的孩子聊到一起去。这篇文章引发热议。有网友表示认可，也有网友觉得难以理解。对于为什么国产动画片在某些人群中不受“待见”？业内人士坦言，一方面是家长希望孩子学英语，另一方面和当下国产动画片不分级有关。

中新网报道，在网上流传的“动画片鄙视链”图里，金字塔尖的是《探险活宝》、《开心汉堡店》、《倒霉熊》等最新、最流行、还没有中文配音版的各种英文原版动画片，排在第二的则是《迪士尼》、《海绵宝宝》、《托马斯小火车》等欧美日韩引进的动画片，最末尾的是《喜羊羊》、《熊出没》、《猪猪侠》等国产动画片。

对此，不少白领阶层的家长表示，孩子最常看的是《小猪佩奇》、《汪汪队立大功》、《天线宝宝》、《托马斯小火车》、《迪士尼》、《超级飞侠》等。

在北京工作的陈女士说，“我都让孩子看《小猪佩奇》的英文版，从小可以学英文。” 她并非不待见国产动画片，而是觉得一些国产低幼动画的教学功能偏弱，“看《迪士尼》可以学数学，看《熊出没》就是看剧情，而且英语是非常重要的生存技能，如果能从小就掌握的话，对上学太有帮助了”。

对于“喜羊羊”成为鄙视链最底端，出品方广东原创动力文化传播有限公司动画制作部副主编苏婉梓直言，理解家长的选择，“新一代的白领或孩子家长，普遍都是80后、90后，这一代也是在互联网信息化时代下长大的一群，他们接触到的国内外的资讯、动画更新最多最快的一代人，所以他们对动画的内容，审美各方面都有比较高的鉴赏水平和高度，追捧好的作品这个是可以理解”。

苏婉梓透露，目前“喜羊羊”从内容制作，到形象的创新，每年都会改良，今年还推出了全新的教育系列动画《智趣羊学堂》，主要针对3-6岁的学龄前儿童，通过简单趣味的故事包装知识点。另外还会推出一部未来科技系列剧《发明大作战》，合计超过120项神奇发明，希望全面开发小朋友的想象力和创造力。

报道指，在受欢迎的一系列动画片中，《超级飞侠》是另类的存在，一方面，不少家长都不知道这是一部国产原创动画，另一方面该剧的衍生品也在网上十分畅销。出品方奥飞娱乐方面透露，《超级飞侠》之所以获得成功，是因为一开始就严格按照国际标准制作，“每一集动画片超级飞侠都会去到不同的国家/地区递送包裹，在帮小朋友解决困难的同时融入当地人民俗文化，风土人情以及语言等，反映世界多元文化、寓教于乐”。此外，该剧单集的制作成本超百万，目前已在全球70多个国家和地区播出。

至于为什么国产动画片在某些人群中不受“待见”？一位业内人士坦言，一方面是家长希望孩子学英语，另一方面和当下国产动画片不分级有很大关系。这位业内人士提到，不分级的后果，不但家长没办法第一时间找到适合孩子看的动画片，电视台也不会根据分级情况在适合的时段播放适合的动画片。

不过，在苏婉梓看来，她对未来国产动画片的市场充满信心，“目前中国的动漫还处于起步发展阶段，近几年随着国家对动漫产业的推动和扶持，会有越来越多优秀的国产动漫作品涌现，甚至国漫能超越世界水平，我都不会感到意外”。

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