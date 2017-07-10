柯文哲民调回升 满意度高过蔡英文、吴敦义总和

（联合早报网讯）据旺旺中时9日公布的《政治人物声望调查》，对柯文哲、蔡英文、吴敦义三人的满意度进行调查，柯文哲以37%的满意度胜过蔡英文的15.3%和吴敦义的14.1%，高于另外两人总和。更在青壮世代和南北地区都获得大幅认同，是否成为后续政治声望看涨的指标，仍有待观察。

台湾联合新闻网报道，民调指出，柯文哲除了在60岁以上的族群只获得一成满意度外，在其余的年龄层均大幅领先，40岁以下族群获得近六成的满意度，相比蔡、吴两人则都只有一成左右；以学历来看，大学以上学历是柯文哲最大的支持者，而初中、小学以下的族群最支持蔡英文；而以县市来看，除了嘉义市由吴敦义、屏东县由蔡英文领先以外，其余县市的满意度柯文哲都获得第一。无论以年龄、地区、学历来看，柯文哲都获得广泛的肯定。

相较去年年底台北市长就职两周年时，柯文哲民调持续创新低，出现不满意度高于满意度的“死亡交叉”，又在六都市长的满意度调查中敬陪末座，遭人质疑“柯文哲神话”破灭，目前柯文哲的政治声望有显著回升迹象。

报道指，最大可能是柯文哲在刚结束的双城论坛中表现亮眼，在目前两岸的交流僵局中，创造出可能突破的新论述。上任至今跳脱传统政治人物的思维，和敢于说真话的形象一直未变，也可能是柯文哲获得认同的原因之一。加上近日蓝绿两党相继在政策规划、执行和监督上多有失误，无党无派的柯文哲在相对没有包袱的情况下，更能获得大众的认同。

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