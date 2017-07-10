港民主思路发表一国两制指数 青年人评分不足4分

（联合早报网讯）香港民主思路结合民意调查及国际研究机构数据，发表首个“一国两制”指数，结果发现青年人的评分不足4分。

香港星岛日报网报道，指数以10分为满分，结果显示整体评分是6.52分；调查访问了约1000名香港市民，对一国两制的评价只有4.84分；18至29岁的青年人对一国两制的评分更不足4分。国际机构对香港经济，民主及个人自由的综合评分为8.19分。

调查还发现，大约有15%受访者认为23条立法非常有需要，同时也有约15%的人觉得23条立法非常无需要。民主思路认为，结果显示市民对23条立法非常无共识，执政者要特别留意。

就港人的身份认同方面，调查发现，以10分为满分，港人对“香港人”和“中国人”身份的认同度分别为7.75分和6.60分。

研究项目负责人宋恩荣教授表示，受访者回应题目的分布，以同时非常认同“香港人”和“中国人”的人最多。他认为双重身份认同对落实“一国两制”有利，但质疑坊间其他民调要求市民从两个身份二选一，隐然将两者对立，容易出现偏颇。

至于民调显示市民对“一国两制”评价偏低，宋恩荣认为，始终数字有主观成分，而港人要求较高也不是坏事。而市民对23条立法意见两极，他表示，新政府上场不足一个月，判断应否任期内完成立法言之尚早。

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