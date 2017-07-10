林郑赴港立法会午宴 大合照民主派人数少过当年梁振英

（联合早报网讯）香港特首林郑月娥锐意改善行政立法关系，上任后10日内就两次到立法会，继早前出席答问大会后，今日（10日）再率领主要官员及行会成员赴立法会午宴，并拍摄大合照。不过，大合照环节仅八名民主派现身，比梁振英当年首次到立会、有15名民主派出席更少，自决派议员也全数缺席。

据香港01网站报道，香港立法会主席梁君彦今日邀请林郑月娥、行政会议成员及主要官员到立法会午宴，大部分议员已报名出席，包括过去几年一直杯葛类似午宴的民主派。

饭局开始前，林郑月娥先与议员到大堂合照，共45名议员出席，当中民主派只有八人，包括民主党涂谨申、林卓廷、公民党郭荣铿、专业议政莫乃光、叶建源、李国麟及社民连梁国雄，自决派如刘小丽、朱凯廸、罗冠聪则选择缺席。

报道指，前特首梁振英于2012年11月首次到立法会午宴时，有59名议员出席大合照，民主派占15人，有份出席者包括胡志伟、毛孟静等，此次都未现身。

不过，多名未拍摄大合照的民主派议员之后有现身午宴，包括公民党杨岳桥、陈淑庄、民主党尹兆坚、邝俊宇等。

午宴开始时，社民连向林郑月娥递交请愿信，要求落实标准工时、全民退保及真普选，期间未被保安阻止，林郑在听取他诉求后接收请愿信，并予传媒拍照。杨岳桥、陈淑庄等人也向林郑递交请愿信，内容关于要求释放刘晓波。

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