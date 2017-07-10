延安宣传标语为南京公园 网友:直把延安作金陵

（联合早报网讯）陕西延安市区出现一幅宣传标语，在介绍延安清凉山时，内容竟是南京的清凉山公园。延安市城区改造指挥部南城区指挥部10日表示，该宣传标语系施工工地按照延安市住建局要求张贴，发现错误后已经撤下。

中新网报道，清凉山被称为红色延安的“新闻山”，曾是解放日报社、新华通讯社、延安新华广播电台、新华书店等众多新闻机构的所在地。

日前，延安市区出现一幅落款为“延安市南城区改造指挥部宣”的城市形象标语，大标题为“厚德延安”，背景画也为延安清凉山，但主要宣传内容却是南京市清凉山公园的简介：清凉山，位于南京市鼓楼区清凉门内，是南京城西的丘陵山岗。该宣传标语落款为“延安市南城区改造指挥部宣”。这一标语在当地引发了舆论热议，不少民众调侃“直把延安作金陵”。

延安市城区改造指挥部南城区指挥部表示，该宣传标语系施工工地按照延安市住建局要求于7月7日张贴，发现错误后已经撤下。延安市城区改造指挥部南城区指挥部办公室主任王伟表示，7月7日晚得知此事后，单位工作人员连夜排查。据了解，该标语出现在延安七里铺大街一处建筑工地的外墙上。该施工方为响应创文要求，于7日张贴了创文标语“厚德延安”。发现错误后已经立即撤下，并更换了其他创文内容。王伟说，单位已开会要求内部进行反省，杜绝类似事件发生。

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